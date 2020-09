Für das ProSieben-Wissensmagazin stellen sich Bewohner einer Kleinstadt in Thüringen, dem Bundesland mit dem höchsten Pro-Kopf-Fleischkonsum, einem einzigartigen Experiment: Für einen ganzen Monat wollen 200 Menschen fleischlos leben.

Was heißt das? Ein Feuerwehrfest ohne die berühmte Thüringer Rostbratwurst. Veggie-Day in der Kantine des größten Arbeitgebers. Seitan-Schnitzel in der Theke des ortsansässigen Metzgers ...

Zu sehen gibt es das „Galileo Spezial: Willkommen in Fleischlos“ Ende 2020 in der Prime Time auf ProSieben.