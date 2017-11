Es geht wieder los! Die Dreharbeiten zur aktuellen Staffel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" haben begonnen 06.11.2017 08:26 Uhr

Jetzt per E-Mail teilen

Zum ersten Mal starten die Dreharbeiten zur aktuellen Staffel „Germany‘s next Topmodel - by Heidi Klum“ in der Karibik.

Fashion meets Karibik. Heidi Klum und ihre Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky suchen "Germany's next Topmodel" 2018 im traumhaften Paradies. Die Model-Mama höchstpersönlich lässt zum Drehstart liebe Grüße auf ihrer Instagram-Seite da und verkündet die frohe Botschaft:

Heidi Klum: „Wir überlegen uns jedes Jahr etwas Außergewöhnliches für die Nachwuchsmodels. Letztes Jahr durften sie auf eine #GNTM-Cruise. In diesem Jahr starten wir direkt auf der anderen Seite der Welt - im sonnigen Paradies, der Karibik. Was kann es Schöneres geben?"

Da hat sie recht! Was die Kandidatinnen wohl zu der diesjährigen Location sagen? Wer wird Heidi und die Jury überzeugen? All das könnt ihr dann in wenigen Monaten selbst im TV verfolgen. Denn die neue #GNTM-Staffel startet im Frühjahr 2018 auf ProSieben.

Im Video haben wir ein paar der ersten Mädels, die sich auf Instagram für die kommende Staffel beworben haben, zusammengefasst.