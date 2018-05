Christina, Julianna, Pia und Toni stehen im GNTM-Finale 2018

Team Schwarz von Thomas Hayo hat mit der 22-jährigen Christina aus Dudenhofen (nahe Mannheim) nur noch ein Ass im Ärmel. Christina nahm bereits erfolgreich an mehreren Miss-Wahlen teil. Ihr Ziel, ein international erfolgreiches Model zu werden, verliert die gelernte Kauffrau nie aus dem Blick und überzeugt mit ihrem selbstbewussten Auftreten. Bei GNTM konnte sie den begehrten Venus-Job ergattern und stand für eine Modestrecke in der Zeitschrift Elle sowie für das Luxus-Taschenlabel MCM vor der Kamera. Die Zuschauer geben ihr jedoch lediglich eine Gewinn-Chance von 10 Prozent.

Team Weiß von Michael Michalsky hat gleich drei Mädchen im Rennen, nämlich Julianna, Pia und Toni. Julianna aus Klein-Winterheim (nahe Mainz) begeisterte mit ihrem Lächeln schon so manchen Kunden für sich, etwa Maybelline oder About You. Mit drei Jobs und ohne gewackelt zu haben zieht die 20-jährige Sängerin ins GNTM-Finale ein. „Es macht mich sehr stolz, ein Teil des Finales zu sein! Natürlich freue ich mich, gemeinsam mit den anderen Mädels diese tolle Erfahrung teilen zu dürfen. Ich denke es kommt darauf an, wie stark ich abliefern kann. Aber das werde ich auch in der Live-Show tun.“ Von den Zuschauern würden sich bislang jedoch nur 15 Prozent für Julianna als Germany’s next Topmodel entscheiden.

Mädchen Numero 2 aus Michaels Team ist Pia aus München. Pia hat den Titel „Schöne Münchnerin“ bereits ganz offiziell inne und auch bei GNTM konnte sie die Kunden von sich überzeugen. Die 22-jährige Studentin wurde für die neue Werbekampagne von Deichmann gebucht und stand gemeinsam mit dem Sänger Wincent Weiss für dessen Musikvideo vor der Kamera. Nun will sie noch einmal alles geben, um Germany’s next Topmodel 2018 zu werden. „Das GNTM-Finale wird ein großes Event und ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur daran denke!“ Auch viele Fans des GNTM-Formats bekommen bei ihrem Anblick eine wohlige Gänsehaut, immerhin 25 Prozent sehen sie als Siegerin.

Dritte in Michaels Bunde ist Toni, die mit vier Jobs das meistgebuchte Model der diesjährigen Staffel von Germany’s next Topmodel ist. Noch dazu durfte die dunkelhäutige Schönheit Heidi Klum auf den Red Carpet der amfAR-Gala in New York begleiten. Die 18-jährige Stuttgarterin ist sehr gläubig und will als Model mit ihrer zuversichtlichen, ehrgeizigen und motivierten Art auch ein Vorbild für andere sein. „Ich denke ich habe gute Chancen „Germany’s next Topmodel“ 2018 zu werden! Mein Typ ist außergewöhnlich und speziell. Ich bin eine gute Läuferin und strahle immer von innen heraus.“ Und 51 Prozent der Zuschauer strahlen ebenfalls, wenn Toni den Laufsteg betritt und sehen in ihr die absolute Titelfavoritin bei GNTM 2018.

Diese Highlights warten im GNTM-Finale 2018 auf die Fans

Die vier Mädchen von Heidi Klum sollen natürlich nicht nur gut aussehen, im Finale wird ihnen noch einmal alles abverlangt. So dürfen sich die Zuschauer noch auf einige spannende Model-Acts freuen.

Für Christina, Julianna, Pia und Toni bedeutet dies noch einmal volle Konzentration, denn im GNTM-Finale entscheidet die kleinste Kleinigkeit darüber, wer Germany’s next Topmodel 2018 wird oder eben nicht.

Special Guest: Star-Fotograf Rankin shootet live auf der GNTM-Bühne

Im wichtigsten Moment bei GNTM vertraut Jurychefin Heidi Klum ihre Finalistinnen einem ganz besonderen Fotografen an: Modefotograf Rankin kommt für die Final-Show nach Düsseldorf und shootet mit den Topmodel-Anwärterinnen live auf der Bühne des ISS Domes.

Glamouröses Comeback – Die Finalistinnen verwandeln sich in Dragqueens

Als Drag-Twins lieferten sie mit den GNTM-Models eine unvergessliche Show ab – im Finale wollen sie diese noch toppen. Heidi Klum hat die Dragqueens aus L.A. zur großen GNTM-Final-Show eingeflogen. Mit ihren schillernden Outfits, dem kunstvollen Makeup und mörderischen High Heels geben sie bei einer Tanzperformance mit den Finalistinnen noch einmal alles, um ihren GNTM-Twin auf dem Weg zum Sieg zu unterstützen.

Shawn Mendes, Rita Ora, Wincent Weiss und Cro rocken das GNTM-Finale

Das Beste vom Besten ist für das GNTM-Finale gerade gut genug: Die Weltstars Shawn Mendes und Rita Ora präsentieren in der großen Final-Show ihre neusten Songs. Für das Musikvideo zu „An Wunder“ von Wincent Weiss standen die Topmodel-Anwärterinnen Pia und Toni vor der Kamera. Im GNTM-Finale steht der Popstar nun für die Finalistinnen auf der Bühne. Und nicht zuletzt heizt mit Cro Deutschlands Rapper-König dem GNTM-Publikum ein.