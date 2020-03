PopSockets stellt Griffe, Halterungen und Brieftaschen für Dein Handy her. Den weltberühmten PopGrip – den verrückten und beliebten Telefongriff auf der Rückseite Deines Telefons, hast Du bestimmt schon bei vielen Stars und Influencern gesehen. PopSockets weiß, dass Style eine große Rolle spielt. Deshalb wird es eine große Auswahl an trendigen PopGrips geben, während der austauschbare PopTop es Dir ermöglicht, den Stil je nach Anlass zu verändern. In diesem Jahr kannst Du die neusten PopSockets-Designs live auf der GNTM Experience ausprobieren und sogar gewinnen. >>zur Homepage<<