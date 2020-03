Exklusiv für Euch inszeniert Skechers auch in diesem Jahr wieder eine Runway-Show auf der GNTM Experience. Hierbei werden Euch die neusten Trends und Styles der brandneuen SKECHERS-Kollektion vorgestellt. Das Besondere dabei: Die Sneakers werden in diesem Jahr von einem Model aus der aktuellen Staffel präsentiert. Am Skechers Brand Booth erwartet Euch als absolutes Highlight ein exklusives Meet & Greet mit einem der diesjährigen Models – wer das sein wird verraten wir Euch noch nicht. Freut Euch auf die einmalige Chance Karten für das Finale zu gewinnen und seid gespannt, welche weiteren Überraschungen Skechers für Euch bereithält! >>Zur Homepage<<