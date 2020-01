Julien Macdonald: Seine Karriere

Da sich Julien Macdonald bereits in jungen Jahren für das Stricken begeistere, studierte er kurzerhand Fashion Knitwear an der University of Brighton. Am renommierten Royal College of Art in London machte er anschließend seinen Master. Direkt danach warb ihn kein geringerer als Karl Lagerfeld für den Bereich Strickmode von Chanel an. Später designete er auch für Lagerfelds eigenes Label Karl Lagerfeld.

Nach Chanel-Karriere: Chefdesigner bei Givenchy

Julien Macdonald gelang nach seiner Zeit bei Chanel dann ein weiterer Karriere-Meilenstein: Er bekommt die Position als Chefdesigner für Givenchy angeboten. Damit ist er damals der Nachfolger von Alexander McQueen, der von 2000 bis 2004 das Label managte. Doch auch ein eigenes Label hatte er immer im Auge: Bereits 1997 launchte er "Julien Macdonald". Damit ist er auch heute noch regelmäßig auf der London Fashion Week vertreten.

Jetzt bleibt abzuwarten, wie er Heidi Klum unterstützen wird und in welchen Nachwuchsmodels er Potenzial erkennt.