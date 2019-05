In Folge 14 von "Germany's next Topmodel" 2019 steht für die Topmodel-Anwärterinnen Caroline und Sarah alles auf dem Spiel. Beide GNTM-Kandidatinnen stehen im Shoot-out - aber was bedeutet das genau? Modelchefin Heidi Klum erklärt: "Das heißt, ihnen bleibt nur das Shooting, um sich zu beweisen. Denn am Ende muss die Schwächere von beiden leider den Heimflug antreten."

Caroline vs. Sarah: Wer gewinnt das Shoot-out?

Sarah ist nervös: "Ich habe unruhig geschlafen. Man trägt auf jeden Fall so ein unruhiges Gefühl in sich." Caroline ist gelassener: "Ich weiß, dass ich in Shootings immer gut bin und immer gut war und dass ich deswegen auch gewinnen kann."

GNTM-Kandidatin Vanessa spricht Sarah bessere Chancen zu: "Ich glaube, dass Sarah das Shoot-out für sich entscheiden wird." Sie findet, dass Sarah "mehr diesen GNTM-Faktor hat". Carolines Persönlichkeit empfindet sie als "schwierig". Auch Cäcilia glaubt, dass Sarah den Zweikampf gewinnen wird.

Simone hält zu Caroline

Simone drückt dagegen Caro die Daumen: "Sie ist ein bunter Vogel, das könnte was für sie sein. Ich hoffe, dass sie es schafft und alle überrascht."

Zum Shooting in Beverly Hills treten die Nachwuchsmodels mit viel Glitzer und wenig Kleidung an, wie ein Preview-Clip auf Folge 14 zeigt. Auf dem berühmten Rodeo Drive müssen die Mädchen alles geben. Denn nur eine kann "Germany's next Topmodel" 2019 werden. Caroline oder Sarah - für wen hat sich nach dem GLitzer-Shooting der GNTM-Traum ausgeträumt?

Das seht ihr am 9. Mai 2019 in der 14. Folge von "Germany's next Topmodel" um 20:15 Uhr auf ProSieben!

