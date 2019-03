Germany's next Topmodel

GNTM 2019: Casting-Marathon mit Hindernissen

In Folge 8 von "Germany’s next Topmodel" 2019 müssen Heidi Klums Top 13 Ausdauer beweisen. Die "Casting-Edition" steht an. Ohne digitalen Helfer sollen sich die Models in Miami zurechtfinden. GNTM-Kandidatin Vanessa übernimmt die Koordination. Ob das so eine gute Idee ist?