Wer wird Germany's next Topmodel 2015? Am 14. Mai 2015 ist es soweit: Heidi Klum und ihre Jurykollegen Thomas Hayo und Wolfgang Joop küren „Germany’s next Topmodel“ in der Mannheimer SAP Arena. Auf ProSieben wird das große Finale „Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ live ab 20:15 Uhr gezeigt.

Daniel Hopp, Geschäftsführer der SAP Arena: „Ich freue mich, dass das Finale von ‚Germany’s next Topmodel‘ erneut hier in der SAP Arena in Mannheim stattfindet und wir somit die Gelegenheit haben, gemeinsam Geburtstag zu feiern,‚Germany’s next Topmodel‘ die 10. Staffel und die SAP Arena das 10-jährige Bestehen.“

Ein wahnsinniger Topmodel-Rekord: Innerhalb von nur 18 Stunden ist das Live-Finale von „Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ ausverkauft! Am 12. März startete um 20.15 Uhr der Vorverkauf für das große Finale und siehe da: Nach nur 18 Stunden sicherten sich 8500 Fans alle Karten!



Wer sich vorher schon auf das Finale einstimmen möchte - egal ob mit oder ohne Ticket für das Live-Finale - , für den haben wir den passenden Soundtrack „Germany's next Topmodel" - Best Catwalk Hits 2015! Dieser ist ab Freitag, 13. März 2015 erhältlich. Die Doppel-CD mit 40 Hits gibt es sowohl im Handel und als auch als Download!