Zum Auftakt trifft Heidi Klum in der Modemetropole Berlin auf die 50 besten Bewerberinnen, die sie persönlich vorab ausgesucht hat: "Ich habe mich entschieden, kein großes Casting zu veranstalten, sondern meine Top 50 zu einem Kennenlernen einzuladen."

In ihrer ersten Fashion-Show in den Designer-Outfits von Michael Michalsky laufen die Mädchen im Berliner Untergrund – in einer alten U-Bahn-Station. Model und Gastjurorin Lena Gercke zeigt den Nachwuchs-Models den perfekten Walk: "Es muss mega aufregend für die Mädchen sein. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Tag bei 'Germany’s next Topmodel'. Ich war auch so wahnsinnig aufgeregt." Lena weiter: "Heidi hat mir meinen Weg gezeigt und mir einige Türen geöffnet."

Topmodel-Kandidatin Melissa (22, Rosenheim): "Lena ist meines Erachtens der beste Coach, weil sie das Gleiche erlebt hat wie wir und genau weiß, wie wir uns fühlen". Lena (17, Essen): "Die Tipps und Ratschläge von Lena Gercke haben mir sehr geholfen." Musikalische Unterstützung bekommen die Mädchen bei ihrer Fashion-Show von Nico Santos ("Rooftop"). Welche Kandidatin setzt die Tipps der Gastjurorin am besten um und zieht am Ende in die nächste Runde von #GNTM ein?

Supermodels, Starfotografen, Lifestyle-Ikonen und anerkannte Designer – das sind die Gastjuroren in der 14. Staffel

Heidi Klum hat die erste Garde der internationalen Fashion- und Modelbranche als Juroren geladen. Die Topmodels Gisele Bündchen, Winnie Harlow, Toni Garrn und Stefanie Giesinger geben in jeweils einer Folge der ProSieben-Erfolgsshow ihr Know-how an die #GNTM-Kandidatinnen weiter. Diese und weitere Juroren sind ebenfalls zu Gast: die Star-Fotografen Ellen von Unwerth und Rankin, Moderator Thomas Gottschalk, die Designer Wolfgang Joop, Michael Michalsky und Art Director Thomas Hayo.

#GNTM mit Untertitel

"Germany’s next Topmodel" wird mit Untertiteln für Gehörlose gesendet. Auch online wird jede Folge mit Untertiteln bereitgestellt.

Wiederholung auf sixx

sixx zeigt jede Folge #GNTM immer freitags um 20:15 Uhr, in der Wiederholung.

"Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum" – die 14. Staffel ab 7. Februar 2019, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Direkt nach der Ausstrahlung ist die ganze Folge, sowie Highlights auch online und in den Apps verfügbar.