Das Finale von "Germany’s next Topmodel 2018“- steht kurz vor der Tür und die Kandidatinnen proben schon fleißig, damit in der großen Live-Show nichts schiefgeht. Doch ausgerechnet kurz vor dem Finale kam es bei Ex-Kandidatin Shari zu einem Unfall: Sie ist mit dem Fuß umgeknickt.

Wie es Shari nun geht und ob ihr Auftritt im Finale der 13. Staffel von Germany’s next Topmodel auf der Kippe steht, erfährst du in unserem Video.

GNTM-Kandidatin Shari: Wird sie in der Live-Show der 13. Staffel noch mitlaufen können?

Seit Tagen trainiert die Top 20 der Germany’s next Topmodel 2018-Kandidatinnen im ISS Dome in Düsseldorf, um dort am Donnerstag eine perfekte Show abzuliefern. Doch für die Hamburgerin könnte der Traum von der Teilnahme an der Live-Show jetzt vorbei sein. Doch das wäre viel zu schade! Denn: Schon in Sendung 8 der 13. Staffel von GNTM ist der Shari’s Traum „Germany’s next Topmodel“ zu werden geplatzt. Die 22-Jährige musste dann die Topmodel-Villa in Los Angeles verlassen. Daher haben sie und die anderen Kandidatinnen sich schon besonders darauf gefreut beim großen Finale wieder vereint zu sein und die letzte Show gemeinsam zu meistern. Doch auch dieser Traum steht für Shari jetzt in Gefahr.

Germany’s next Topmodel-Finale 2018: Diese Kandidatinnen haben es geschafft

Am 24. Mai 2018 ist es so weit: Endlich erfahren wir, ob Julianna (), Toni, Pia oder Christina den heiß begehrten Titel „Germany’s next Topmodel“ gewinnen wird. Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky werden endlich bekanntgeben, welche Kandidatin auf das Cover der Harper’s Bazaar kommt, einen Modelvertrag erhält und noch zusätzlich ein Preisgeld von 100.000€ abstaubt.

Wie es für Shari und die anderen Kandidatinnen im Finale von Germany’s next Topmodel 2018 weitergeht, siehst du am Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Kannst du die finale Live-Show schon kaum abwarten? So wird das Finale bei Germany’s next Topmodel 2018 aussehen.

