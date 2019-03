Beim "ABOUT YOU"-Casting sollen die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel" 2019 mit ihrer Persönlichkeit und Authentizität überzeugen. Doch zuerst müssen die Nachwuchsmodels kreativ werden: Sie dürfen ihre Outfits für den Casting-Walk selbst designen. Wichtig: Die Looks sollen die Persönlichkeit der Mädchen wiederspiegeln. "Wir wollen eure Seele sehen", bringt es Bonnie Strange auf den Punkt.

Bonnie Strange ist Idol bei "ABOUT YOU"

Mit ihrem ausgefallenen Stil fällt Bonnie Strange gerne auf. "ABOUT YOU" holte das It-Girl deshalb mit ins Boot. Bonnie Strange ist eines der sogenannten Idols des Fashion-Online-Shops. Auf der Homepage präsentiert sie ihre Lieblings-Looks und zeigt damit immer wieder, wie wandelbar und fashion-affin sie ist. Bei "Germany’s next Topmodel" 2019 müssen die Kandidatinnen Bonnie Strange und den Kunden "ABOUT YOU" von sich überzeugen.

Wem gelingt es den heißt begehrten Job bei "ABOUT YOU" zu ergattern? Das seht ihr am 14. März, um 20:15 Uhr bei "Germany's next Topmodel" 2019 auf ProSieben.

Und was wartet in Folge 6 noch auf die GNTM-Kandidatinnen? Ein Shooting wird zur stürmischen Herausforderung und ein Supermodel gibt den Mädchen ein exklusives Laufsteg-Training.