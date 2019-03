In der achten Woche GNTM 2019 schickt Heidi Klum ihre Mädchen nach Miami. In der "Casting-Edition" sollen die Topmodel-Anwärterinnen richtige Modell-Alltags-Luft schnuppern. Für einige geht diese Erfahrung aber gründlich in die Hose …

GNTM-Simone: "Vanessa ist manchmal zu selbstbewusst"

Ausgestattet mit zwei Stadtplänen und einfachen Klapphandys ohne Internetverbindung müssen sich die angehenden Models durch den Großstadtdschungel schlagen. Keine leichte Aufgabe. Die Mädchen setzten auf Vanessa. Unter den Topmodel-Anwärterinnen hat sie die meiste Erfahrung: "Ich habe 200, 300 Castings bestimmt schon gemacht", sagt Vanessa im Interview. Einen Erfahrungsschatz, den die anderen Mädchen ausnutzen wollen: "Die Planung hat Vanessa übernommen. Ich habe ich da auch vertraut", erzählt Theresia.

Fabrice Tardieu: "Ich bin gerade so verdammt angep*sst!"

Der Casting-Tag wird anstrengend, doch was wirklich problematisch könnte das Timing werden. Denn, zwei Casting überschneiden sich zeitlich. „Das schaffen wir locker!“ meint Vanessa. Doch der Preview-Clip zeigt, so einfach ist es dann doch nicht. Die Models scheinen in Zeitnot geraten zu sein. Beim Kunden angekommen heißt es: "Ich bin gerade so verdammt angep*sst! Das ist inakzeptabel."

Das hört Heidi bestimmt nicht gerne. Sie betont: "Der große Casting-Marathon wird mir zeigen, wer wirklich Chancen hat, in diesem Job zu arbeiten. Und es wird immer deutlicher, wer im Kampf um den Titel ‚Germany’s next Topmodel‘ scheitert."

Ob Fabrice Tardieu die Models doch zum Casting zulässt und wer einen Job erhält, das erfahrt ihr bei "Germany's next Topmodel" 2019, am 28. März 2019 um 20:15 Uhr auf ProSieben.

