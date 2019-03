Die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel" 2019 sind auch in Sachen Liebesleben nicht auf den Mund gefallen. Im Interview mit "red." erklären die Nachwuchsmodels, wie man ihr Herz erobert und was ein totales No-Go ist.

GNTM-Mädchen als Kuss-Expertinnen

Küssen ist ja prinzipiell etwas sehr Schönes, aber da gibt es auch Dinge, die für die Models gar nicht gehen. Im Interview mit "red." erzählt Sayana, dass sie Mundgeruch besonders schlimm findet. Für Vanessa ist es hingegen ein Abtörner, wenn ein Kuss zu feucht ist und "dann wirklich so waschmaschinen-mäßig losgeht."

GNTM-Traummann gesucht

Bei "Germany’s next Topmodel" 2019 haben die Kandidatinnen auch eine genaue Vorstellung davon, wie Mr. Right bitte nicht sein sollte. "Er muss schon sauber sein. Ein No-Go bei Männern ist einfach, wenn die Füße stinken.", sagt die 18-jährige Jasmin. Theresia findet "Steinbruch" total unsexy. Das seien vergammelte Zähne, erklärt sie im Interview.

Single-Biene oder Beziehungs-Fan?

Viele der GNTM-2019-Anwärterinnen sind in einer festen Beziehung. Aber unter den Nachwuchsmodels sind auch ein paar Single-Ladies zu finden. Jasmin, die in der 5. Folge nachträglich nach L. A. gereist ist, hat noch keinen Partner an ihrer Seite. Der Grund: sie sei schüchtern. Wenn sie beim Feiern angeflirtet werde, schüchtere sie das eher ein, gesteht sie "red." Auch Lena und Simone haben keine feste Beziehung. Simone bedauert das: "Ich bin da schon ein bisschen traurig. Ich bin ein Mensch, der nicht gern allein ist." Lena sieht hingegen die Vor- und Nachteile des Single-Daseins: "Natürlich genießt man‘s auch mal Single zu sein." Auf Dauer hätte sie aber schon gerne wieder eine Beziehung, verrät sie im "red."-Interview.

