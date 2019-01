Bald ist es wieder soweit! Ab dem 7. Februar 2019 sucht Heidi Klum bei "Germany’s next Topmodel 2019" auf ProSieben erneut nach dem schönsten Mädchen. Um die Wartezeit etwas zu verkürzen, gewähren wir euch schon jetzt, noch vor der Ausstrahlung der ersten Folge, exklusive Einblicke zu einigen der neuen Topmodel-Kandidatinnen.

GNTM 2019: Diese Nachwuchs-Models sind dabei

Sayana stammt aus Indien. Genauer gesagt aus dem südindischen Bundesstaat Tamil Nadu. Sich leicht bekleidet vor Kameras zu zeigen, ist für viele Menschen in ihrer Heimat keine Selbstverständlichkeit. Dank des Rückhalts ihrer Familie fühlt sich die 20-Jährige aber in ihrem Traum bestärkt, Germany’s next Topmodel werden zu können.

In Staffel 14 von "Germany’s next Topmodel" ist auch Model-Anwärterin Bianca dabei. Die 23-Jährige dürfte einigen schon aus dem österreichischen Fernsehen bekannt sein. Dort hat schon bei „Austria‘s next Topmodel“ teilgenommen. Ob ihr diese Erfahrung einen Vorteil verschaffen wird?

Auch die anderen Nachwuchs-Models zeigen sich facettenreich: Lena mit ihren knallbunten Haaren. Jasmin hat wunderschöne Locken und Melissa nennt sich selbst "Baby-Gaga". Loriane war 2018 schon unter den Top 50 bei „GNTM“ und Marlene mag keine laut atmenden Menschen. Wer die anderen GNTM-Anwärterinnen sind, erfahrt ihr hier.

GNTM 2019: Neues Jury-Konzept

Für "Germany’s next Topmodel 2019" holt sich Heidi Klum übrigens eine neue Experten-Jury ins Boot: Dieses Jahr werden die GNTM-Models nicht mehr wie gewohnt zwischen Michael Michalsky und Thomas Hayo aufgeteilt. Verschiedene Gastjuroren werden die Topmodel-Anwärterinnen in jeder Folge coachen und Heidi bei der Entscheidung unterstützen.

Supermodel Gisele Bündchen ist Teil der neuen GNTM-Jury

Nicht nur die Zuschauer, auch die Nachwuchs-Models können sich auf nationale und internationale Mode-Insider freuen. Topmodels wie Winnie Harlow, Toni Garrn und Gisele Bündchen werden als Gastjuroren Einblicke in die Fashion- und Modelwelt gewähren. Aber auch die Designer Wolfang Joop und Michael Michalsky stehen Heidi Klum bei ihrer Suche beratend zur Seite.

Der Starttermin der 14. Staffel von "Germany’s next Topmodel" ist der 7. Februar 2019, 20:15 Uhr auf ProSieben.