In der nächsten GNTM-Folge bekommen die Kandidatinnen ein Umstyling verpasst. Vorab, noch vor TV-Ausstrahlung der Umstyling-Folge, gewähren wir euch mit einem Preview-Clip schon mal einen kleinen Einblick. Schnell wird deutlich: Nicht jede Topmodel-Anwärterin ist für einen neuen Look offen. Es fließen Tränen, Haarbüschel fallen auf den Boden, aus dem Off hört man immer wieder kritische Kommentare der Kandidatinnen. Heidis Laune trübt das nicht. Sie freut sich darauf, ihren Mädchen einen neuen, modernen Model-Look zu verpassen.

Das GNTM-Umstyling - eine haarige Angelegenheit

Im Vorab-Clip kann man bereits einen ersten Blick auf das Umstyling der Models erhaschen. Lena wartet scheinbar darauf, dass ihre neue Haarfarbe einwirkt. "So glücklich guckst du noch nicht, ne?", kommentiert Heidi Lenas Gesichtsausdruck. Ein kurzer Ausschnitt zeigt Vanessa mit orangefarbenen Haaren. Ihr Kommentar, als sie ihr Spiegelbild sieht: "Oh mein Gott!" Und auch Enisa kriegt möglicherweise eine neue Haarfarbe. Ebenfalls not amused: Jasmin. "Ich bin richtig sauer", sagt die 18-Jährige in einem kurzen Videoausschnitt. Und wer sitzt da und bekommt gerade einen platinblonden Pixie-Cut?

Die Spannung steigt... Wer es nicht mehr abwarten kann, sollte schon mal einen Blick in unser Umstyling-Tool werfen. Damit kannst du den GNTM-Kandidatinnen einen neuen Look verpassen!

Das ganze Umstyling gibt es am Donnerstag, den 7. März 2019, um 20:15 Uhr bei "Germany’s next Topmodel" 2019 auf ProSieben.