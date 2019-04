Heidi Klum wählt diese Woche ihre Top-10. Vor der Entscheidung wartet eine zusätzliche Herausforderung auf die Kandidatinnen: Jede sollen ein Mädchen nominieren, dass nicht verdient hat zu den zehn Besten bei "Germany’s next Topmodel" 2019 zu gehören.

Top-10 - Die Aufregung steigt

"Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Moment.", macht Thomas Hayo klar. Der Einzug in die Top-10 steht an. Simone gibt sich im Preview-Clip selbstbewusst: "Jetzt sehe ich mich sicher in der Top-10 und hoffe, dass Heidi das genauso sehen wird." Weniger überzeugt, erscheint hingegen Julia. Sie sagt aufgeregt: "Ich hoffe natürlich, dass ich in die Top-10 komme." Kurz vor der Entscheidung steigt die Spannung bei den Nachwuchsmodels. "Top-10 das ist schon ein Schritt. Wenn man das erreicht hat, das ist schon was Besonderes.", sagt Kandidatin Cäcilia ehrfürchtig.

GNTM: Wen nominieren die Kandidatinnen?

Vor der Entscheidung gibt es noch eine Überraschung von Heidi Klum. Im Preview-Clip wird verraten: Jedes der Nachwuchsmodels muss ein anderes Mädchen wählen, das es nicht verdient hat, zu den Top-10 zu gehören. Julia hat sich schon entschieden: "Das Mädchen, das ich wähle, zu ihr hab ich keinen Bezug. Wir gehen uns einfach aus dem Weg." Lena findet deutliche Worte: "Sie ist eine falsche Person. Sie hat uns bis jetzt nur angelogen. Sie ist vor der Kamera das liebe Mädchen. In der Villa ist sie aber ein ganz anderer Mensch." Wer gemeint ist, wird aber noch nicht verraten.

Welches Mädchen die meisten Stimmen von ihren Konkurrentinnen bekommt, siehst du am 11. April um 20.15 Uhr bei "Germany’s next Topmodel" 2019 auf ProSieben.