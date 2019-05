Das Halbfinale von "Germany's next Topmodel" 2019 steht an und die Kandidatinnen sind bekannt. Heidi Klums Top 5 besteht aus Simone, Vanessa, Sayana, Cäcilia und Alicija. Sarah und Caro sind leider raus und mussten nach Hause fahren.

Simone ist mit Sephora in Paris

Simi kommt in Folge 14 als erste in die nächste Runde. Sie sichert sich den Sephora-Job und fliegt nach Paris. Dafür lässt Heidi Klum Simone ohne Entscheidungs-Walk weiterkommen.

Vanessa steht im GNTM-Halbfinale

Heidi Klum hat viel Lob für Vanessa. Sie habe fast bei jedem Shooting und Walk überzeugt. "Ich wäre ziemlich blöd, wenn ich dich nicht mitnehmen würde, oder?", ruft Heidi, als sie Vanessa ins Halbfinale schickt.

Sayana: Lob von Naomi Campbell

Sayana kann beim Entscheidungs-Walk Naomi Campbell überzeugen. "Was mir am allerbesten gefallen hat, war wirklich deine Ausstrahlung", lobt auch Heidi Klum, "Du hast wirklich heute geleuchtet." Auch Sayana zieht damit in die Top 5 ein.

Cäcilia überzeugt mit sexy Outfit

Die GNTM-Kandidatinnen stellen sich in Folge 14 ihr Outfit für den Walk selbst zusammen. Heidi fällt Cäcilias ungewöhnlicher Look auf. "Ich wollte auf jeden Fall zeigen, dass ich sexy bin. Ich bin einfach sexy, würd ich sagen so", erklärt Cäcilia lachend. Das sieht offenbar auch die Modelchefin so, denn Cäcilia zieht ins Halbfinale ein.

Alicija knapp im Halbfinale

Heidi Klum hat bei der Entscheidung Kritik für Alicija: "Es ging ja um die Personality-Edition, oder? Und irgendwie habe ich das Gefühl in diesen ganzen Wochen, dass es kein Mädchen gibt in diesem Cast, dass ich so wenig kennengelernt habe, wie dich." Dafür war Alicija beim Shooting die Beste und bekommt ein Foto.

Wer kommt ins GNTM-Finale?

Welche Kandidatin wird "Germany's next Topmodel" 2019? Simone, Vanessa, Sayana, Cäcilia oder Alicija?

Wer ins Finale einzieht seht ihr am 16. Mai um 20:15 Uhr bei "Germany's next Topmodel" 2019 auf ProSieben.

Das könnte dich auch interessieren:

GNTM 2019: Wer ist raus beim Shoot-Out? Sarah unterliegt Caroline

GNTM 2019: Wer ist raus nach Folge 14? Caro scheidet aus