Germany's next Topmodel

GNTM 2019: Leonela bekommt kein Bild von Heidi Klum

In der 5. Folge von „Germany’s next Topmodel“ 2019 steht das große Umstyling an. Aber trotz neuem Look, schaffen es nicht alle GNTM-Kandidatinnen in die nächste Runde. Leonela kann Heidi Klum nicht überzeugen und fliegt raus.