In Folge 8 überrascht Heidi Klum die Nachwuchsmodels von "Germany’s next Topmodel" 2019 über Skype mit privaten Neuigkeiten: Die Modelchefin gibt ihre Verlobung bekannt! Der Verlobungsring funkelt in der Kamera und die GNTM-Kandidatinnen sind ganz aus dem Häuschen.

Heidi Klum zeigt den GNTM-Nachwuchsmodels ihren Verlobungsring

Während den Aufzeichnungen für "Germany's next Topmodel" 2019 bekommt die Modelchefin einen Heiratsantrag von ihrem Freund Tom Kaulitz. Die freudigen Neuigkeiten will sie den GNTM-Kandidatinnen natürlich nicht vorenthalten. Bei einem Skype-Telefonat mit den Nachwuchsmodels fragt Heidi Klum die Kandidatinnen: „Wisst ihr was ich gemacht habe, während ihr unterwegs gewesen seid?“. Fragende Gesichter bei den Models. Dann die Auflösung: Die Modelchefin reckt ihre Hand mit einem Verlobungsring in die Kamera und die Kandidatinnen sind hellauf begeistert.

Die Heidi-Tom-Lovestory

Im Mai 2018 präsentieren sich das Topmodel und ihr Freund Tom Kaulitz auf der amfAr-Gala in Cannes erstmals als Paar. Kennengelernt haben sich die beiden bei einer Party, wie der Musiker beim Interview mit Markus Lanz erzählt. "Ich hab' einfach Gas gegeben. Ich fand sie direkt toll", berichtet der Tokio-Hotel-Star. Bruder Bill ist beim ersten Kennenlernen dabei. "Das war Liebe auf den ersten Blick", kommentiert der Sänger die Lovestory seines Zwillingsbruders im TV-Interview.

Auch Heidi fühlt sich sofort zu Tom hingezogen, gesteht sie in der US-Talkshow von Ellen DeGeneres. Der nächste Beziehungsschritt folgt an Weihnachten 2018 - parallel zu den Dreharbeiten für GNTM 2019: Die Modelchefin verkündet auf ihrem privaten Instagram-Account stolz ihre Verlobung.

Details zur Verlobung: Heiratsantrag am Weihnachtsmorgen

Beim Skype-Gespräch wollen es die GNTM-Kandidatinnen genauer wissen. Wie lief das denn überhaupt ab mit der Verlobung? Also plaudert Heidi eine Runde aus dem Nähkästchen. Die Ring-Schatulle stand am Weihnachtsmorgen mit auf dem Tablett, das ihre Kinder gebracht haben - zusammen mit Blumen und Kaffee. Die Nachwuchsmodels sind begeistert vom Heiratsantrag und den offenen Worten der Modelchefin. "Wir sind schon Freunde von der Heidi", verkündet Vanessa. Und Sarah fügt hinzu: "Besties for Life".

Nicht nur Heidis Verlobung bewegt die GNTM-Kandidatinnen in Folge 8. Wer beim Wassershooting mit Chuck Grant kalte Füße bekommt, ob die Kandidatinnen beim Casting-Marathon überzeugen können und was sonst noch Spannendes diese Woche passiert ist, erfahrt ihr in unserem GNTM-Liveticker.