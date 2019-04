Über drei Staffeln saßen Thomas Hayo und Michael Michalsky zusammen in der Jury von "Germany’s next Topmodel". Zwar traten sie mit ihren Model-Teams gegeneinander an, privat passt aber kein Blatt zwischen die beiden. Das Dream-Team kehrt 2019 zu GNTM zurück. Nachdem der Creative Director in Folge 10 zu sehen war, ist diese Woche die Expertise des Designers gefragt.

Michael Michalskys Comeback in Folge 11

Am Donnerstag müssen sich die GNTM-Kandidatinnen vor Heidi Klum und Gast-Juror Michael von ihrer gefühlvollen Seite zeigen. Und damit nicht genug: Der Designer hat eine Überraschung im Gepäck. 10 attraktive Male Models begleiten Michael Michalsky in die Model-Villa. Beim gemeinsamen Shooting wird tränenreich eine Abschiedsszene nachgestellt.

GNTM-Bros: Michael Michalsky und Thomas Hayo

Im "red."-Interview treffen die Gast-Juroren aus Folge 10 und Folge 11 aufeinander. Die Freude beim Wiedersehen ist groß. Creative Director Thomas Hayo und Designer Michael plaudern im Interview über ihre Freundschaft. Die ist auch durch GNTM gewachsen ... "Wir kannten uns schon [vor ‚Germany’s next Topmodel‘] und jetzt sind wir wie ein altes Ehepaar", lacht Thomas Hayo. "Wir waren von Anfang an eigentlich eine Einheit.", ergänzt Michael.

Privat sind die beiden ein echte gutes Gespann. In Folge 11 von GNTM muss Michael Michalsky aber ohne seinen Freund ran. Er ist Gast-Juror und unterstützt Modelchefin Heidi Klum bei der Entscheidung.

Wer den Designer überzeugen kann und es eine Runde weiter schafft erfahrt ihr am 18. April um 20.15 Uhr bei "Germany’s next Topmodel" 2019 auf ProSieben.

