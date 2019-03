In der 7. Folge von "Germany's next Topmodel" 2019 steht das berüchtigte Nackt-Shooting an. Im Preview-Teaser gibt es erste exklusive Einblicke in die neue Folge: Teure Schmuckstücke, Gast-Jurorin Gisele Bündchen, das sexy Nackt-Shooting und dann zeigt Jasmin auch noch den Mittelfinger …

GNTM 2019: Jasmin polarisiert weiterhin

Sie gehört zu den polarisierendsten Kandidatinnen bei "Germany’s next Topmodel" 2019: Die 18-jährige Jasmin lässt sich den Mund nicht verbieten. Sie drohte angeblich Kandidatin Theresia in Österreich und zog über Celine her, die in Folge 3 ausschied. Dass die anderen Nachwuchsmodels ihr nicht wohlgesonnen sind, erfährt Joy spätestens, als sie in Folge 5 verspätet nach Los Angeles kommt. Der Frust über Jasmins Rückkehr ist bei ihren Konkurrentinnen groß, der Empfang entsprechend eisig.

Jasmin weint beim Nackt-Shooting

Bei den Vorbereitungen für das Nackt-Shooting zeigt sich die selbstbewusste Jasmin von einer ganz anderen Seite. Sie ist unsicher und von den anderen Mädchen eingeschüchtert. Der Preview-Teaser zeigt eine weinende Jasmin, dann folgt eine eindeutige Handbewegung. Jasmin zeigt den Mittelfinger und sagt: "Sag Heidi, ich hab' der einen Mittelfinger gezeigt."

Ob es für Jasmin in Folge 7 ein Foto gibt, seht ihr am 21. März um 20.15 Uhr bei "Germany's next Topmodel" 2019 auf ProSieben.