Mit Wild Card in die nächste Runde

Geht es nach Heidi Klum, hätte die 23-Jährige bereits letzte Woche ihre Koffer gepackt. Wenn da nicht Ellen von Unwerth gewesen wäre: Die Fotographin und Gast-Jurorin der 3. Folge von "Germany's next Topmodel" 2019 sah Potential in der Kandidatin und ermöglichte ihr mit der Wild Card den Einzug in die nächste Runde.

Die Konkurrenz ist zu stark

Trotz 2. Chance kann Joelle in der 4. Folge von GNTM nicht voll durchstarten. Beim Shooting gibt sie alles und bietet viele Posen an. Dennoch ist Heidi nicht überzeugt. "Sie klettert auf den ganzen Sachen rum. Aber wir wollen auch, dass DER Schuss dabei ist. Dass die Augen da sind." Und auch beim Entscheidungswalk läuft es für die 23-Jährige nicht rund. Von Heidi Klum gibt es darum diese Woche kein Foto für Joelle. Sie scheidet in der 4. Folge von "Germany’s next Topmodel" 2019 aus.

Joelle ist nicht die einzige, die diese Woche die Model-Villa und Los Angeles verlassen muss. Auch Catharina, Melina und Kim sind nicht weiter dabei bei GNTM 2019.

Das war eine ganz schön turbulente 4. Folge. Du hast leider nicht live verfolgen können, was sich Heidi Klum für die Kandidatinnen ausgedacht hat? In unserem Liveticker kannst du nachlesen, wie es den Nachwuchsmodels so erging.