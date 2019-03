Heidi Klum war voller Vorfreude auf das GNTM-Umstyling! Noch bevor die Stylisten zu Schere und Pinsel greifen, um den Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel" 2019 ihre neuen Looks zu verpassen, verrär das Topmodel: "Justine bekommt eine Extrem-Veränderung. Wahrscheinlich mit die größte heute." Die Modelchefin über Justines Vorher-Look: "Ihre schulterlangen, braunen Haare unterstreichen ihre blauen Augen einfach nicht. Also: Schnipp, schnapp – Haare ab!"

Gesagt, getan. Justines Haare fallen der Schere zum Opfer. Zunächst muss sich das Nachwuchsmodel gedulden, bis es seine neue Kurzhaarfrisur, einen angesagten Pixie Cut, betrachten darf. Dass sie ihre Haare abschneiden lassen musste, macht sie unhappy. Denn eigentlich hatte Justine geplant, ihre Haare wachsen zu lassen.

GNTM-Justine: Ein blonder Pixie Cut verändert ihren Look komplett

Mit dem Kurzhaarschnitt ist Justines Umstyling aber noch nicht vorbei. Die "Germany's next Topmodel"-Kandidatin bekommt auch noch eine neue Haarfarbe: Wasserstoffblond. Die einstige Brünette gesteht: "Im ersten Moment war es wirklich so, dass ich mir meine Tränen verkneifen musste, weil ich mir zu viele Gedanken gemacht habe und es wirklich genau das war, was ich nicht haben wollte."

Vanessa ist von Justines neuem Look allerdings schwer begeistert: "Ich finde es wahnsinnig, wie ihr Gesicht jetzt hervorsticht. Das ist unglaublich und sie wird wirklich eine starke Konkurrentin für uns alle."

Justine sorgt sich vor den Reaktionen in ihrer Heimat: "Ich leb' halt in so 'nem Dorf. Das ist heftig, wenn ich da so rumlaufe." Dann darf Justine ihren neuen Haarschnitt zum ersten Mal im Spiegel betrachten - und ist begeistert!

GNTM-Justine: So reagiert sie auf ihre kurzen Haare

Justine überwältigt: "Das ist heftig … Aber ich find’s cool." Auch die anderen GNTM-Kandidatinnen applaudieren!

Über ihre neue Frisur sagt Justine: "Ich find’s toll, diese Chance zu haben, mal komplett anders auszusehen als die Anderen." Auch Gast-Jurorin Stefanie Giesinger schwärmt: "Justines neuer Look ist mega schön. Jetzt fällt sie auf. Jetzt ist sie ein richtiges Model."

Wie es für Justine und die anderen Kandidatinnen weitergeht, seht ihr am 14. März 2019 um 20.15 Uhr auf ProSieben bei "Germany’s next Topmodel".

Du hast die Umstyling-Folge verpasst? Im GNTM-Liveticker kannst du alles nachlesen!

