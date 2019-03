GNTM-Kandidatin Justine bleibt einem spätestens nach dem großen Umstyling im Gedächtnis. Die 20-Jährige, die jetzt einen blonden Pixie-Haarschnitt trägt, plaudert im Interview mit ProSieben aus dem Nähkästchen. Im Boyfriend-Check verrät sie, wie ihre persönliche Love-Story begann und warum sie Angst davor hatte, ihrem Vater von der frischen Liebe zu erzählen.

GNTM-Justine und ihr Freund lernten sich in der Kirche kennen

Andere Teenager treffen in der Disco ihren Angebeteten oder schwärmen für einen Schulkameraden. Nicht so GNTM-Kandidatin Justine: Sie lernte ihren Freund in der Kirche kennen. Nach ersten Blickwechseln und einem gemeinsamen Grill-Abend mit Freunden habe es zwischen den beiden gefunkt, erzählt sie im Interview mit ProSieben. Der Gang in die Kirche hat sich auf jeden Fall gelohnt: Seit bereits 4 Jahren sind die beiden ein Paar.

Justine hatte Angst, ihrem Vater von der Beziehung zu erzählen

Als es aber darum ging, ihrem Vater von dem neuen Freund zu berichten, sei dem Nachwuchsmodel doch mulmig zumute gewesen, gesteht sie im Interview: "Ich hatte große Angst. Davor hatte ich noch nie einen Freund und habe auch nie Jungs mit nach Hause gebracht." Für ihren Vater sei die Nachricht erst eine Schock gewesen, sagt die 20-Jährige. Er habe ihrem Freund ganz schön auf den Zahn gefühlt. "Mein Papa hat geschaut, ob das ein vernünftiger Junge ist, aber das ist er zum Glück. Und jetzt läuft's ganz gut."

Und wie geht die Lovestory weiter? Justine und ihr Freund planen eine gemeinsame Zukunft. Zusammengezogen wird aber erst nach der Hochzeit, erzählt Justine.

Vorerst muss ihr Freund auf das Nachwuchsmodel verzichten. Erst möchte Justine bei "Germany’s next Topmodel" 2019 alles geben. Ob es ihr gelingt Heidi Klum, Gisele Bündchen und Gast-Juror Rankin in Folge 7 von "Germany's next Topmodel" 2019 zu überzeugen, seht ihr am 21. März um 20:15 Uhr bei ProSieben.

