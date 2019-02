GNTM-Kandidatin Catharina hat bei Instagram fast 32.000 Follower. Bekannt ist sie also nicht erst seit ihrer Teilnahme bei "Germany’s next Topmodel" 2019. Außerdem hat Catharina einen berühmten Mann an ihrer Seite: Der Freund der schönen Dortmunderin ist Felix Götze, Profi-Fußballer und Bruder von Fußball-Star Mario Götze.

GNTM 2019: Shooting mit Hindernissen

In der 4. Folge von "Germany’s next Topmodel" 2019 geht es für die Kandidatinnen hoch hinaus. Beim Galaxy-Shooting fordert Heidi Klum und Fotograf Christian Anwander vollen Einsatz von den Topmodel-Anwärterinnen. Catharina tut sich schwer, im Weltraum-Setting alles zu geben. Das Urteil des Star-Fotografen fällt dann auch leider hart aus: "Das ist alles ein bisschen sehr verkrampft. Ich finde, sie funktioniert bisher am schlechtesten."

Auch Heidi Klum ist von der 19-Jährigen diese Woche nicht überzeugt. Nach dem Entscheidungswalk endet für Catharina die Reise bei "Germany’s next Topmodel" 2019, sie ist raus.

Nicht nur für Catharina ist die Zeit bei GNTM 2019 vorbei. Auch Joelle, Melina und Kim sind in der 5. Folge nicht mehr mit dabei.

Du hast die Sendung verpasst? Kein Problem! In unserem Liveticker kannst du nachlesen, wie es den GNTM-Kandidatinnen in der 4. Folge erging.

"Germany's next Topmodel" 2019 läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.