"Germany’s next Topmodel"-Kandidatin Catharina M. ist gebürtige Dortmunderin und kommt ganz nach ihrer Mutter. Die modelt bereits seit 17 Jahren und bekräftigt ihre 19-jährige Tochter in ihrem Wunsch, Germany’s next Topmodel 2019 werden zu wollen. Doch ihre Mutter ist nicht die einzige Person, die sie unterstützt. Catharinas Freund, Felix Götze, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in ihrem Leben.

"GNTM 2019"-Catharina: Freund Felix Götze spielt beim FC Augsburg

Moment mal, Götze? Ja, Felix ist der Bruder von Fußball-Star Mario Götze und ebenfalls Fußballer. Catharina und der Sportler sind noch nicht lange zusammen. Und die GNTM-Anwärterin von Staffel 14 möchte ihren Freund, der beim FC Augsburg unter Vertrag ist, nicht ins Rampenlicht ziehen: "Ich versuche ihn dann doch noch im Hintergrund zu halten, weil es [bei Germany’s next Topmodel] immer noch um mich geht", erklärt die 19-Jährige.

Weiter sagt Topmodel-Anwärterin Catharina: "Ich steh natürlich zu der Beziehung. Da würde ich niemals etwas geheim halten. Aber generell möchte ich nicht als die 'Freundin von …' gelten (…)."

Die neue Staffel von "Germany’s next Topmodel" startet am 7. Februar 2019 um 20:15 Uhr auf ProSieben.