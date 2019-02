Im Jahr 2018 musste die 24-jährige Loriane bei GNTM aus privaten Gründen aussteigen. Aufgrund einer Autoimmun-Erkrankung konnte sie nicht weiter an der Show teilnehmen. Heute spricht Loriane offen über ihre Krankheit und freut sich, dass sie eine zweite Chance bei "Germany’s next Topmodel" bekommen hat. Leider ist in Folge drei dann aber Schluss für die Münchnerin.

Kandidatin Loriane kann sich nicht durchsetzen

In der dritten Folge von GNTM 2019 kommt auf Heidis Mädchen so einiges zu. Beim Shooting mit Male Model Jordan Barrett bekommt Loriane Kritik von Heidi Klum: „Es sah eher wie ein Katalog-Shoot aus. Das sah nicht so echt aus.“ Das Nachwuchsmodel gibt nach dem Shooting selbst zu, dass die anderen Kandidatinnen stärker performt haben.

Loriane: Schlechtes Gefühl vor dem Entscheidungswalk

Loriane hat vor dem entscheidenden Lauf vor Heidi Klum und Ellen von Unwerth bereits kein gutes Bauchgefühl. Das bestätigt sich auf dem Catwalk. Während Konkurrentin Cäcilia viel Lob bekommt, muss die 24-Jährige Kritik einstecken. Beim Shooting habe sie schläfrig gewirkt, als wäre sie nicht bei der Sache, bemerkt Gast-Jurorin Ellen von Unwerth. Auch Heidi ist skeptisch: „Ich weiß auf jeden Fall, dass du das unglaublich möchtest, aber es funktioniert einfach nicht.“ Für Loriane gibt es in Folge drei leider kein Foto, sie ist raus.

