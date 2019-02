Mit ganz schön viel Feuer startete Kandidatin Melina bei "Germany’s next Topmodel" 2019. Die 18-Jährige hat argentinische Wurzeln. Ihre Mutter kommt aus dem südamerikanischen Land und hat ihrer Tochter Latino-Blut mit in die Wiege gelegt. Jetzt muss die temperamentvolle GNTM-Kandidatin ihre Koffer packen. Melina schied in der 4. Folge aus.

Melina: Große Enttäuschung beim Weltraum-Shooting

Das Galaxy-Shooting mit Fotograf Christian Anwander stellte Melina vor eine ungeahnte Herausforderung. Zwar durfte sie Konkurrentin Simone bei ihrem Shooting zusehen, sie selbst kann danach aber nicht überzeugen. An der Kletterwand fühlt sie sich sichtlich unwohl. "Es war so als müsste ich was machen, was ich überhaupt gar nicht will", sagt sie später.

Auch vom Star-Fotografen gibt es Kritik: "Das geht einfach nicht. Entweder bist du professionell oder eben nicht." Nach dem Shooting ist die Enttäuschung bei Melina groß. Das schlechte Gefühl bestätigt sich leider nach dem Entscheidungswalk: Die 18-Jährige bekommt kein Foto von Heidi und scheidet damit bei GNTM 2019 aus.

GNTM 2019: Wer ist nach Folge 4 raus?

Auch andere GNTM-Kandidatinnen hatten an der Kletterwand ihre Schwierigkeiten. In der nächsten Woche müssen die übrigen Mädchen ohne Joelle, Catharina und Kim auskommen. Sie werden in der 5. Folge von "Germany’s next Topmodel" 2019 nicht dabei sein.

