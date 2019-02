Germany's next Topmodel

GNTM 2019: Das steckt hinter Melissas Bauch-Tattoo

Melissa will "Germany’s next Topmodel 2019" werden, weil es sie, wie sie selbst sagt, nur einmal gibt. Keine Frage, mit ihrem Look sticht die 22-Jährige aus der Masse hervor. Das liegt nicht nur an ihrem besonderen Style, sondern auch an ihrem auffälligen Tattoo am Bauch.

