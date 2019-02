Die 21-jährige GNTM-Kandidatin ist kein Neuling im Model-Business. Bereits mit 14 Jahren stand sie vor der Kamera und lief über Laufstege. Während andere noch davon träumen, konnte Vanessa bereits professionelle Erfahrungen sammeln und war sogar schon hauptberuflich als Model tätig.

Nachwuchsmodel Vanessa will mit ihrer Erfahrung und Personality punkten

Vanessa bezeichnet sich selbst als sehr zielstrebig und will unbedingt „Germany’s next Topmodel 2019“ werden. Ihre Model-Erfahrung macht sie jedenfalls zu einer starken Konkurrentin für die anderen Kandidatinnen. Sie selbst hat aber noch eine wichtige Message, die sie allen GNTM-Fans mitgeben will: "Kein Mensch ist perfekt. Jeder ist auf seine Art und Weise schön". Und auch bei der 14. Staffel von "Germany’s next Topmodel" wird besonders viel Wert auf Diversity (dt.: Vielfältigkeit) gelegt.

Wird Vanessas Modelerfahrung ihr einen Vorteil bei "Germany's next Topmodel 2019" verschaffen? Wie sich die 21-Jährige schlägt, seht ihr ab dem 7. Februar immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Noch nicht genug von den GNTM-Kandidatinnen? Bei uns erfährst du, wieso du Sophia vielleicht schon von Instagram kennst und was Leonela für "Germany's next Topmodel" aufgegeben hat.