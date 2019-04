Was dich in Folge 11 von "Germany's next Topmodel" 2019 erwartet? Hier kommt ein kleiner Vorgeschmack:

Die "Boys Edition" steht bevor! Gastjuror Michael Michalsky bringt zehn oberkörperfreie Male Models mit in die Modelvilla. Aber es sind nicht die Nachwuchsmodel, die wählen dürfen mit wem sie fotografiert werden wollen - sondern die Jungs! Ein Shooting mit großen Emotionen steht bevor ...

Am 18. April 2019 kannst du ab 20:15 Uhr auf ProSieben sehen, was die Kandidatinnen bei GNTM erleben.

GNTM 2019 miterleben: Im TV, per Livestream, App oder Liveticker

Natürlich kannst du GNTM auch in unserem Livestream anschauen oder mobil in der ProSieben App. Aber damit nicht genug! Falls du Probleme mit dem Livestream haben solltest oder er bei dir nicht funktioniert, kannst du auch mit unserem GNTM-Liveticker die spannende Topmodel-Reise mitverfolgen.

Ab 20:15 Uhr tickern wir und versorgen dich mit den wichtigsten GNTM-Infos aus Folge 11. Im GNTM-Liveticker erfährst du, was bei der Modelchefin und den Nachwuchsmodels passiert. Sei dabei!

>>> Hier geht's zum GNTM-Liveticker! <<<

+++

In der 10. Folge von "Germany's next Topmodel" 2019 möchte Heidi mit Gastjuror Thomas Hayo das Rhythmusgefühl der Mädchen testen. Sie sollen beim Dreh eines Werbespots à la "Saturday Night Fever" ihr Tanztalent beweisen. Außerdem kommt es erneut zum Zoff unter den Kandidatinnen. Und Heidi möchte von den Nachwuchsmodels wissen: Wer ist die Schwächste - und hat es nicht verdient, in die Top 10 zu kommen?

+++

Die 9. Folge von "Germany's next Topmodel" 2019 stand unter dem Motto "We Love To Entertain You". Entertainment-Profi Thomas Gottschalk inszenierte gemeinsam mit den Topmodel-Anwärterinnen eine Unterhaltungsshow, in der die Mädchen ihre bisher unbekannten Talente vorstellen sollten. Beim Zirkus-Shooting mussten die Nachwuchsmodel erneut über sich hinaus wachsen und mit echten Schlangen posieren.

+++

In der 8. Folge von "Germany's next Topmodel" 2019 mussten Heidi Klums Mädchen nicht nur ihre zweite große Modenschau meistern. Sängerin Zara Larsson war auch als Gast-Jurorin anwesend. Außerdem mussten die GNTM-Kandidatinnen einen Casting-Marathon und ein herausforderndes Wassershooting absolvieren.

+++

In der 7. Folge von "Germany's next Topmodel" 2019 bekamen die GNTM-Kandidatinnen Tipps von Supermodel Gisele Bündchen! Außerdem setzte Star-Fotograf Rankin die Topmodel-Anwärterinnen beim Nackt-Shooting in Szene. Dazu gab es besondere Accessoires für die Mädchen: flauschige Hunde und exklusiven Designer-Schmuck.

+++