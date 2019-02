In der 4. Folge von "Germany's next Topmodel" 2019 fliegen die Kandidatinnen nach Los Angeles! Neben Topmodel Winnie Harlow lernen die Topmodel-Anwärterinnen auch ihre Model-Villa kennen. Es wird also richtig spannend! Ab 20:15 Uhr kannst du auf ProSieben sehen, was die Nachwuchsmodels alles in Kalifornien erleben.

GNTM 2019: Im TV, per Livestream, App oder Liveticker

Natürlich kannst du GNTM auch in unserem Livestream anschauen oder mobil in der ProSieben App. Aber damit nicht genug! Falls du Probleme mit dem Livestream haben solltest oder er bei dir nicht funktioniert, kannst du auch mit unserem Liveticker die spannende Topmodel-Reise mitverfolgen.

Ab 20:15 Uhr tickern wir für dich und liefern dir alle spannenden Infos aus der 4. Folge. Außerdem erfährst du im im Liveticker natürlich auch, welche Kandidatin eine Runde weiter ist? Und wer raus ist und den Heimweg antreten muss.

