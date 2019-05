In Folge 15 von "Germany's next Topmodel" 2019 steht der langersehnte Einzug ins Finale an. Wer von Heidi Klums Top 5 wird es nach Düsseldorf auf den Laufsteg vom ISS Dome schaffen? Vanessa, Simone, Cäcilia, Alicija oder Sayana?

Unterstützt wird Heidi Klum dieses Mal von Kerstin Schneider, der Chefredakteurin von "Harper’s BAZAAR". Sie ist aber nicht nur Gastjurorin, sondern wird auch während des "Harper’s BAZAAR" Cover-Shootings die GNTM-Kandidatinnen im Auge behalten. Wer kann beim Shooting abliefern? Und wer bleibt hinter den anderen zurück. Los geht's am 16. Mai um 20:15 Uhr auf ProSieben.

GNTM 2019: Im TV, per Livestream, App oder Liveticker

Du schaffst es heute einfach nicht zum Fernseher? Kein Problem! Du kannst "Germany's next Topmodel" auch in unserem Livestream oder mobil in der ProSieben App anschauen. Und falls du unterwegs bist, bleibst du mit unserm GNTM-Liveticker immer auf dem letzten Stand.

Ab 20:15 Uhr tickern wir für dich und liefern dir alle spannenden Infos aus der letzten Folge vor dem großen GNTM-Finale. Außerdem erfährst du auf einen Blick, wer raus ist und den Heimweg antreten muss.

