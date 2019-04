"Ich liebe die Boys-Edition", sagt Heidi Klum im Trailer für Folge 11, "Aber ich kenne jemanden, der sie noch mehr liebt – Michael Michalsky." Da taucht im Video-Clip auch schon der Gast-Juror von Folge 11 auf - umringt von zehn durchtrainierten Male-Models. Bei "Germany's next Topmodel" 2019 dreht sich nächste Woche alles um Boys, Boys, Boys!

Überraschung in Folge 11: Michael Michalksy und Male Models

Da staunen die GNTM-Kandidatinnen nicht schlecht als Michael Michalsky in der Model-Villa auftaucht und dann schweben auch noch zehn wirklich attraktive Männermodels die Treppe herunter. In der "Boys Edition" steht ein gemeinsames Shooting mit den Male Models an. Das ein oder andere Nachwuchsmodel scheint sich sogar etwas verguckt zu haben, wie im Preview-Clip angedeutet wird.

Emotionales Shooting mit den Männermodels

In Folge 11 geht es aber nicht nur darum mit den attraktiven Model-Partnern gut zu posieren. Beim Shooting, will Heidi "die verletzliche Seite der Mädchen sehen." Heiße Male Models. Künstlicher Regen. Traumhafte Kleider. Und viele Tränen ... Wer die Gefühle der Modelchefin und des Gast-Jurors berühren möchte, muss Emotionen zeigen.

"Es liegt nicht an deinem Shooting-Partner. Es liegt leider an dir.", hört man Heidi im Trailer zu Folge 11 sagen. Wer gemeint ist und für wen die Topmodel-Reise endet, seht ihr am 18. April um 20.15 Uhr bei "Germany’s next Topmodel" 2019 auf ProSieben.

Du hast Folge 10 verpasst? Der GNTM-Liveticker bringt dich schnell auf den neusten Stand.

