Ob vor oder hinter der Kamera von "Germany’s next Topmodel 2019": Ihr seid jetzt noch näher dran – zusammen mit #GNTM – The Talk, #GNTM – Der Podcast und Instagram TV.

#GNTM – The Talk. Melissa Khalaj und Klaudia mit K moderieren die GNTM Talkshow

Melissa Khalaj, bekannt aus "Promi Big Brother – Die Late Night Show", bekommt zusammen mit Ex-GNTM-Kandidatin Klaudia mit K Besuch aus der Topmodel-Familie. Zu jeder neuen Folge werden Model-Anwärterinnen aus der aktuellen Staffel eingeladen und zu den Highlights und Must-Seens der aktuellen Folge befragt. Wer hatte das beste Shooting? Wer den besten Walk? Bei #GNTM – The Talk seid ihr hautnah dabei und bekommt exklusive und aktuelle Einblicke in die "Germany’s next Topmodel"-Welt.

#GNTM – The Talk, ab Donnerstag, 07.02.2019 jede Woche neu.

"Germany’s next Topmodel" launcht den ersten GNTM-Podcast 2019

Wie geht es eigentlich hinter den Kulissen von "Germany’s next Topmodel 2019" zu? Welche Herausforderungen warten im Model-Alltag auf die Kandidatinnen und was sind ihre Pläne für die Zukunft? #GNTM – Der Podcast gibt Antworten auf all diese Fragen.

Melissa Khalai und Klaudia mit K befragen Kandidatinnen der aktuellen GNTM- Staffel und liefern so, neben aktuellen News, auch intime und spannende Einblicke hinter die Kulissen von "Germany’s next Topmodel".

#GNTM – Der Podcast, ab Freitag, 08.02.2019, jede Woche neu. Verfügbar auf iTunes, Spotify, Deezer und unter prosieben.de/topmodel.

"Germany’s next Topmodel" auf Instagram TV

"Germany’s next Topmodel 2019" zum Mitnehmen: Wer auch unterwegs nicht auf seine wöchentliche Dosis GNTM verzichten möchte, der bekommt von Klaudia mit K die Must-Seens und Highlights der letzten GNTM-Folge direkt to go serviert. Kurz, knapp und mit einer ordentlichen Portion Humor.

GNTM auf IGTV mit wöchentlich neuen Folgen. Ab Freitag 08.02.2019.

Die 14. Staffel von Germany’s Next Topmodel startet am Donnerstag, den 7. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben.