Für das Nackt-Shooting in Folge 7 von "Germany's next Topmodel" 2019 hat sich Heidi Klum etwas Besonderes einfallen lassen. Die GNTM-2019-Anwärterinnen werden nicht nur mit schnuckeligen Welpen, sondern auch mit Diamanten im Wert von 2,5 Millionen Euro abgelichtet! Die Accessoires kommen mit eigener Security.

GNTM Folge 7: Eine Überraschung jagt die nächste

Die Preview zeigt: Ein gepanzertes Fahrzeug, Männer mit Sonnenbrillen und seidig-glänzende Schmuckkästchen mit funkelnden Ketten, Ohrringen und Ringen. Die Mädchen sind baff. Marilyn Monroe hatte eben recht: Diamonds (really) are a girl’s best friend.

Wer sich beim Nackt-Shooting in Folge 7 besonders gut schlägt? Das erfahrt ihr bei "Germany's next Topmodel" 2019 am Donnerstag, den 21. März, um 20:15 Uhr auf ProSieben.

