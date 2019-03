In Folge 7 von "Germany's next Topmodel" 2019 gab es viel nackte Haut zu sehen: Im Nackt-Shooting wollte sich jede GNTM-Kandidatin von ihrer besten - unverhüllten - Seite zeigen. Gar nicht so leicht für die Nachwuchsmodels. Sich vor Rankins Kamera nackt zu zeigen, war besonders für Kandidatin Sayana eine ganz neue Erfahrung, gesteht sie im Interview mit "red.". Der Grund: Nicht mal ihr Freund hat sie bisher nackt gesehen.

GNTM-Sayana: Ihr Freund hat sie noch nie nackt gesehen

Viele der GNTM-Kandidatinnen blickten dem Nackt-Shooting entspannt entgegen - auch Nachwuchsmodel Sayana. Im Interview mit "red." lässt das Nachwuchsmodel dann aber die Bombe platzen und erzählte, warum das Shooting mit Rankin für sie eine ganz besondere Erfahrung war: "Nicht mal mein Freund Prash hat mich so nackt gesehen und ich habe ihn genausowenig nackt gesehen - auch nicht im Schwimmbad. Er hat mich noch nie im Bikini gesehen."

Folge 7 ist gelaufen, die Nackt-Bilder sind im Kasten und das letzte Stückchen Stoff - beim Shooting durften die Kandidatinnen einen Slip tragen - von den Model-Körpern retuschiert. Da bleibt die Frage, wie Freund Prash auf die Fotos reagieren wird. Darauf angesprochen, bleibt Sayana gelassen: "Dass er mich gleichzeitig mit tausend andere Leute so im Fernsehen sieht, wird schon ein bisschen verstörend für ihn sein, aber er wird das schon verkraften."

Nach dem Nackt-Shooting in den Hindu-Tempel

Nach dem Shooting mit Fotograf Rankin geht es für die gläubige Hinduistin in den Tempel zum Beten, berichtet "red.". "Nach einem Nackt-Shooting hier her zu kommen, ist sehr beruhigend für mich.", erklärt Sayana. Freizügigkeit wird in der tamilischen Gesellschaft, der Sayanas Familie angehört, nicht gerne gesehen. Das Nachwuchsmodel muss bei GNTM 2019 zwischen zwei Welten jonglieren. Für Sayana schließen sich das Modeln und ihre Kultur aber nicht aus. Gerade durch ihren "indischen Look" und ihre Kultur steche sie unter den Kandidatinnen heraus, erzählt sie im "red."-Interview. "Meine Kultur und meine Religion prägen mich sehr und das zeige ich auch." Rückhalt bekommt sie dabei von ihrer Familie.

Fotograf Rankin konnte Sayana beim Nackt-Shooting auf jeden Fall überzeugen. Der Kommentar des Star-Fotografen zu dem GNTM-Nachwuchsmodel mit indischen Wurzeln: "Ich glaube, du könntest hier echt gewinnen und eine große Karriere starten." Das klingt vielversprechend. Ob es nächste Woche genauso gut für die GNTM-Kandidatin weitergeht, seht ihr donnerstags, um 20.15 Uhr bei "Germany’s next Topmodel" auf ProSieben.

Ihr habt die 7. Folge verpasst? Der GNTM-Liveticker bringt euch auf den neusten Stand.