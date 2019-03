Germany's next Topmodel

Erste Bilder aus Folge 6!

Heidi schickt die Models in die Wüste und bekommt für die Entscheidung Unterstützung von Gast-Star Toni Garrn! In dieser Galerie bekommt ihr schon jetzt exklusive Einblicke in die sechsten Folge "Germany's next Topmodel" 2019.