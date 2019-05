Jetzt muss jedes kleine Detail sitzen. Nur wer beim Cover-Shooting für die deutsche "Harper’s BAZAAR" alles gibt, zieht nach 14 Wochen ins Finale von "Germany’s next Topmodel" 2019 ein. Neben Heidi Klum sitzt diese Woche eine Dame in der Jury, die weiß wovon sie spricht: Kerstin Schneider ist die Chefredakteurin der "Harper’s BAZAAR" Deutschland und diese Woche die Gastjurorin.

"Harper’s BAZAAR"-Expertise im Halbfinale

Bereits letzte Staffel betreut Kerstin Schneider das Cover-Shooting für die Zeitschrift. Nur kurze Zeit später ziert Toni Dreher-Adenuga, die Gewinnerin von GNTM 2018, die "Harper’s BAZAAR"-Titelseite. Für Kerstin Schneider kommt diese Staffel aber noch eine weitere Aufgabe dazu: Sie ist Gastjurorin. Wer es ins Finale schaffen will, muss unter ihrem Experten-Blick bestehen.

Ehrfurcht vor der Gastjurorin

"Als Gastjurorin dabei zu sein, ist eine neue Aufgabe für mich. Vor allem bin ich dadurch in der Entscheidung mit Heidi zusammen wirklich involviert“, freut sich Kerstin Schneider. Von den GNTM-Kandidatinnen hat sie einen guten ersten Eindruck: "Ich finde die Mädchen dieses Jahr sind sich alle sehr bewusst dessen, was sie machen. Man hat das Gefühl, sie sind alle sehr motiviert. Sie freuen sich und haben sich auch schon ganz gut vorbereitet“, kommentiert die Chefredakteurin. Bei Heidis Nachwuchsmodels steigt unterdessen die Aufregung vor dem vielleicht wichtigsten Shooting der Staffel. "Ich glaube, dass Kerstin Schneider sehr, sehr streng ist. Also, die weiß genau, was sie möchte und wie sie es umgesetzt haben möchte. Und dadurch ist der Anspruch sehr, sehr hoch“, ist sich Alicija.

Wer es ins Finale schafft und damit weiterhin die Chance hat auf das Cover der deutschen "Harper’s BAZAAR" zu kommen, seht ihr am Donnerstag, 20.15 Uhr bei "Germany's next Topmodel" 2019 auf ProSieben.

