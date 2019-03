Für kurze Zeit musste sich GNTM-Kandidatin Theresia beim Umstyling von "Germany's next Topmodel" 2019 mit dem Gedanken an einen Pixie Cut anfreunden. Denn Gast-Jurorin Stefanie Giesinger hatte sie reingelegt und ihr als Stylistin verkleidet den Kurzhaarschnitt empfohlen.

So weit kam es letztendlich zwar nicht. Theresia musste sich dennoch von vielen Zentimetern ihrer Mähne trennen. Das Ergebnis: eine fransige, schulterlange Frisur in einem dunklen Blond-Ton. Außerdem trägt Theresia nun Pony. Das Nachwuchsmodel ist überwältigt von seinem neuen Look: "Ich bin nicht mehr ich selbst. Es ist eine andere Theresia."

© ProSieben/Martin Ehleben

Auch Topmodel Stefanie Giesinger ist hin und weg: "Du siehst viel jünger aus. So viel natürlicher." Am Abend zeigt die "Germany's next Topmodel"-Kandidatin das Ergebnis ihres Umstylings per Videochat ihrem Verlobten Thomas. Und auch er ist total begeistert.

Wie es für Theresia bei "Germany's next Topmodel" 2019 weitergeht, erfahrt ihr am 14. März um 20:15 Uhr auf ProSieben.

