Hochkarätige Jury bei "Germany's next Topmodel" 2019! Heidi Klum hat Starfotograf Mat McCabe nicht nur für ein Shooting am Rodeo Drive eingeladen. Er wird auch Gastjuror beim Entscheidungs-Walk. Daneben ist auch Supermodel Naomi Campbell in der GNTM-Jury in Folge 14.

Mat McCabe shootet am Rodeo Drive

Auf Instagram postete Matthew McCabe ein Video zusammen mit Heidi Klum am berühmten Rodeo Drive in Beverly Hills. Dort wird er die GNTM-Kandidatinnen in sexy Bodypaint-Looks shooten. Eine besondere Herausforderung für die Mädchen: Bei dem öffentlichen Shooting werden auch schaulustige Passanten und Paparazzi dabei sein. Da heißt es kühlen Kopf bewahren. Vor allem für Sarah und Caroline, die hier im Shoot-Out gegeneinander antreten.

Mat McCabe und Naomi Campbell in der Jury

Der Fotograf hatte schon viele Auftritte bei "Germany's next Topmodel". Diesmal ist er auch Gastjuror zusammen mit Naomi Campbell. Die Jury hat sichtlich Spaß, wie man in einem Instagram-Video von Heidi Klum sehen kann. Mat McCabe passt offenbar perfekt als Gastjuror. Er wird auch miteintscheiden, welche Mädchen ins Halbfinale einziehen.

Das Shooting am Rodeo Drive mit Mat McCabe seht ihr am 9. Mai um 20:15 Uhr in Folge 14 von "Germany's next Topmodel" 2019 auf ProSieben.

