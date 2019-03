In der 6. Folge von "Germany's next Topmodel" 2019 übt Gast-Jurorin Toni Garrn mit den GNTM-Kandidatinnen die perfekte Präsentation von Haute-Couture-Mode. Außerdem steht ein High-Fashion-Shooting in der kalifornischen Wüste an. Und die Models können ihren 1. großen Job ergattern! Es wird also wieder spannend!

Am 14. März 2019 kannst du ab 20:15 Uhr auf ProSieben miterleben, wie sich Heidi Klums Top-16-Kandidatinnen bei GNTM schlagen werden.

GNTM 2019 miterleben: Im TV, per Livestream, App oder Liveticker

Natürlich kannst du GNTM auch in unserem Livestream anschauen oder mobil in der ProSieben App. Aber damit nicht genug! Falls du Probleme mit dem Livestream haben solltest oder er bei dir nicht funktioniert, kannst du auch mit unserem GNTM-Liveticker die Topmodel-Reise der GNTM-Kandidatinnen mitverfolgen.

Ab 20:15 Uhr tickern wir im GNTM-Liveticker für dich mit. Wir versorgen dich mit den wichtigsten Infos aus Folge 6 und verraten dir, was bei Heidi und den Topmodel-Anwärterinnen passiert.

Selbstverständlich beantworten wir im Liveticker auch die zwei wichtigen Fragen: Wer ist raus? Und welche Kandidatin schafft es in die nächste Runde von "Germany's next Topmodel" 2019?