In der fünften Folge wird eine ganz besondere Gast-Jurorin Heidi Klum bei der Suche nach dem schönsten Mädchen Deutschlands unterstützen. Stefanie Giesinger, die Gewinnerin der 9. Staffel von "Germany’s next Topmodel", ist in Los Angeles mit dabei.

Nach GNTM ging es steil bergauf

Stefanie Giesinger ist heute eines der meistgebuchten Models in Deutschland und ein echter Instagram-Star. Über 3,5 Millionen Follower verfolgen das Leben der GNTM-Gewinnerin. In der fünften Folge kehrt sie nun zu "Germany’s next Topmodel" zurück. Aber nicht als Kandidatin, sondern als Gast-Jurorin an der Seite von Heidi Klum. Bei der Umstyling-Folge dabei zu sein, ist für Stefanie etwas ganz Besonders: "Ich bin so froh, dass ich bei dieser Folge dabei sein darf. Und ich freue mich, wenn ich den Mädels sagen kann: Ganz ehrlich, es sind nur Haare - chillt mal!".

Die Unterstützung von Stefanie Giesinger kommt da gerade recht, denn nicht alle Nachwuchsmodels blicken dem Umstyling so entspannt entgegen.

Was für Tipps das Profi-Model sonst noch hat und welche Looks sich Heidi Klum für die GNTM-Kandidatinnen ausgedacht hat, erfährst du am Donnerstag, um 20:15 Uhr auf ProSieben bei "Germany’s next Topmodel".

Du möchtest wissen, wie der Alltag von Stefanie Giesinger als Model und Influencerin so aussieht? Dann verpasse nicht "Let’s Face Reality – Vom Laufsteg ins Leben" ab Donnerstag 7. März 2019 auf ProSieben.