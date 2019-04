Diese Woche hält "Germany's next Topmodel" ein emotionales Foto-Shooting für die Kandidatinnen bereit. Sie müssen aber nicht allein vor die Kamera. Zehn Male Models stehen ihnen zur Seite. Eine ist besonders angetan von ihrem Shooting-Partner: Kandidatin Tatjana schwärmt für den 25-jährigen Mario.

Kuss beim "The Last Dance"-Shooting

Backstage knistert es bereits heftig zwischen der 21-Jährigen und dem Male Model. "Wenn der Funke dann überspringt. Das ist dann einfach magisch und schön", erklärt sie angetan. Es geht vor die Kamera. Das Nachwuchsmodel legt sich ins Zeug - und dann gibt es sogar einen leidenschaftlichen Kuss von Mario. Das Glück währt aber nicht lange. Nach dem Shooting heißt es Abschied nehmen. Und der fällt den beiden sichtlich schwer.

Schwärmerei beim Wiedersehen

Doch das soll es nicht gewesen sein. „red.“ hat sich eine Überraschung ausgedacht und ein Treffen mit Mario organisiert. Als Tatjana den 25-Jährigen wiedersieht ist sie aufgeregt. Bisher hatte sie noch nie einen Freund. Der Kuss beim Shooting war erst der zweite Kuss in ihrem Leben.

Ihre Unerfahrenheit hat man Tatjana beim ersten Treffen mit den Male Models nicht angemerkt. Marion schwärmt: "Tatjana, du warst die erste die echt auf uns zukam, als wir uns in der Villa kennengelernt haben." Und das ist nicht das Einzige, was ihm an der 21-Jährigen gefällt: "Ich finde dein Lächeln echt schön. Und das Besondere ist einfach, dass du so eine gewisse Freiheit mitbringst", sagt er beim Wiedersehen.

Nun aber Hand aufs Herz: Wird es ein zweites Date geben? "Ja, wegen mir gerne.", antwortet Mario. Tatjana ist aus dem Häuschen. "Also cool wär’s schon. Also könnten wir gerne. Also ich denke da werden sich schon ein paar Wege finden", strahlt sie.

Wie es für Tatjana nächste Woche - leider vorerst ohne Mario - weitergeht, erfahrt ihr am 25. April um 20.15 Uhr bei "Germany’s next Topmodel" 2019 auf ProSieben.

Du hast das Shooting mit den Male Models in Folge 11 verpasst?

