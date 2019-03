Bei GNTM 2019 ist Theresia eine der auffälligsten Kandidatinnen. Das liegt nicht nur an ihrer Leistung bei "Germany's next Topmodel" 2019, sondern auch an privaten Details: Beinverlängerung, Kuschel-Murmeltier Herbert und die Liebe zu ihrem 27 Jahre älteren Verlobten Thomas. Bei "red." offenbart die quirlige Topmodel-Anwärterin eine Seite von sich, die noch nicht so viele kennen. Sie ist sprachlos - und Schuld daran ist ihr Freund Thomas ...

GNTM-Theresia: "Wir werden dieses Jahr heiraten"

Rückblick:Theresia telefoniert mit ihrem Verlobten Thomas. Plötzlich sagt er: "Liebling, unser Hochzeitstermin steht (...)". Ungläubige Stille, dann fragt Theresia aufgeregt: "Waaas?! Dieses Jahr?" Thomas antwortet belustigt: "Ja, natürlich!"

Theresia und Thomas: Im Juni 2019 findet die Hochzeit statt

Theresia verliert keine Zeit. Sie fährt mit "red." und ihrer besten GNTM-Freundin Tatjana zu einem Brautmodenladen in L.A. Der Hochzeitstermin von Theresia und Thomas ist schon am 8. Juni 2019! Und das ist nicht die einzige Überraschung. Tatjana wird auch noch Brautjungfer!

"Hättest du das gedacht?", fragt Theresia Tatjana. Im Interview mit "red." verrät Tatjana später: "Ich finde es sehr strange, dass wir uns so gar nicht lange kennen und dass ich jetzt von Theresia die Brautjungfer sein darf. (…) Aber wir sind wirklich 24/7 zusammen und das schweißt einen natürlich zusammen."

Beim Brautmodenshopping hat Theresia ganz klar die Hosen an. Zur Kamera gewandt sagt sie: "Thomas, du bist sonst überall dabei. Hier nicht."

Dennoch ist sie überglücklich, dass ihr Verlobter die Organisation der Hochzeit übernommen hat: "Ich sehe ja, dass er es richtig ernst mit mir meint. Es gibt nichts Schöneres, als dass ein Mann das in die Hand nimmt und wirklich zu der Frau sagt: ‚Ja Theresia, es ist so weit. Wir werden dieses Jahr heiraten‘", freut sie sich.

GNTM-Theresia: "Ich habe solche Angst!"

Eine Sache bedrückt die 26-jährige Topmodel-Anwärterin aber weiterhin sehr. Das Verhältnis zu ihren Eltern ist durch ihre Beziehung zu Thomas angeknackst.

Während des "red."-Interviews wird Theresia gefragt, ob sie ihre Eltern trotzdem einladen wird. "Ein sehr schwieriges Thema", gibt das Nachwuchsmodel zu und wendet sich von der Kamera ab. Tränen laufen über ihre Wangen, als sie antwortet: "Natürlich werde ich meine Eltern einladen. Das sind ja meine Eltern. Ich liebe meine Eltern. Ich möchte, dass meine Eltern mich auch lieben, so wie ich bin und nicht so, wie sie es sich vorstellen, dass ich sein muss."

Tatjana drückt ihr liebevoll die Hand, als sie fortfährt: "Ich will einfach, dass meine Eltern kommen. Ich habe solche Angst davor. Das können sie mir doch nicht antun."

Wie es GNTM-Kandidatin Theresia in der nächsten Woche bei "Germany's next Topmodel" 2019 ergehen wird, erfahrt ihr am Donnerstag, den 4. April 2019, um 20:15 Uhr auf ProSieben und immer in unserem GNTM-Live-Ticker.

Das könnte dich auch interessieren:

GNTM 2019: Vanessa spielt im Video von Nico Santos mit