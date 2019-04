Folge 9 von "Germany’s next Topmodel" 2019 steht unter dem Motto "We Love To Entertain You". Wie unterhaltsam die Kandidatinnen wirklich sind, müssen sie am Entscheidungstag in einer Unterhaltungsshow unter Beweis stellen. Jede präsentiert ein bisher unbekanntes Talent. Theresia hat sich etwas ganz Spezielles ausgedacht: Sie imitiert Heidi Klum.

Aus GNTM-Kandidatin Theresia wird Heidi

Beim Treffen mit der Modelchefin und dem Entertainment-Experten Thomas Gottschalk ist Theresias Talent schnell gefunden. "Ich liebe es halt mich in verschiedene Rollen hineinzuversetzen", erklärt die Blondine. "Was ist denn, wenn du mal ein anderes Mädchen nachmachst?", schlägt Heidi Klum vor. Thomas hat eine noch bessere Idee: "Mach doch mal Heidi nach." Gesagt, getan. Bei der Talentshow steht Theresia als Heidi Klum auf der Bühne.

GNTM-Theresias Verwandlung zum Heidi-Double

Entscheidungstag in Folge 9: Für Theresia hat sich die Modelchefin eine Überraschung ausgedacht. Ihre persönliche Stylistin kümmert sich um die Kandidatin. Dazu gibt es das Original-Outfit aus der GNTM-Entscheidung in Folge 8. So herausgeputzt ist Theresia schon ganz heiß auf ihren großen Auftritt.

Entertainment vom Feinsten

Der Heidi-Lookalike kommt auf die Bühne. Auf der Schulter prangt ein selbst gebasteltes "TOM"-Tattoo. Die Kandidatin macht sogar Witze auf ihre eigenen Kosten: "Theresia läuft wie ein Roboter", sagt das Heidi-Double und macht den Theresia-Robot-Walk nach. Das Publikum hat sichtlich Spaß und auch Thomas Gottschalk und Heidi Klum sind von Theresias Entertainer-Qualitäten überzeugt.

Enttäuschend verlief die Entscheidungs-Show hingegen für eine andere Kandidatin. Justine bekommt in Folge 9 kein Foto von Heidi Klum und muss die Koffer packen. Nach ihrem Ausscheiden macht sie ihrem Frust Luft. Wie es für die übrigen GNTM-Kandidatinnen in Folge 10 weitergeht, erfahrt ihr am 11. April, um 20.15 Uhr bei "Germany’s next Topmodel" 2019 auf ProSieben.

