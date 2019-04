Der Trailer verrät bereits, was auf die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel" 2019 diese Woche so alles zukommt. Unter dem Motto "We love to entertain you" verlangt Heidi Klum den Nachwuchsmodels wieder alles ab. Aber sie ist nicht allein. Unterstützt wird sie von einem alten Hasen im Show-Business: Thomas Gottschalk steht den Kandidatinnen in Folge 9 zur Seite.

Deutschlands größter Show-Master bei GNTM 2019

Die Woche steht ganz im Zeichen der Unterhaltung. Dass sie auf der großen Bühne überzeugen und unterhalten können, müssen die GNTM-Kandidatinnen nicht nur vor Heidi Klum, sondern auch vor Thomas Gottschalk beweisen. Der deutsche Moderator ist seit Jahrzehnten im Show-Business tätig. Von 1987 bis 2011 moderierte er Deutschlands größte Fernseh-Show.

Entertainment und Emotionen in Folge 9

Was Thomas Gottschalk von den GNTM-Kandidatinnen erwartet, macht er bereits im Trailer klar: "Entertainment bedeutet Emotionen beim Publikum erwecken." Im Video-Clip erscheinen tanzende GNTM-Kandidatinnen, ein riesiges Champagner-Glas, Theresia, die auf einer Bühne steht und „My name is Heidi“ sagt. Scheint auf jeden Fall unterhaltsam zu werden – und das ist schließlich das Spezialgebiet von Show-Master Thomas Gottschalk.

Was es mit der Show-Bühne auf sich hat und was sich Heidi Klum diese Woche sonst noch für die Topmodel-Anwärterinnen überlegt hat, seht ihr am Donnerstag, den 4. April, um 20:15 Uhr bei "Germany’s next Topmodel" 2019 auf ProSieben.

