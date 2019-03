Das Umstyling bei "Germany’s next Topmodel" ist eines der Staffelhighlights. Der neue Look soll das Beste aus den Models rausholen und sie für nationale aber auch internationale Kunden interessant machen. Wie in den vergangenen Jahren floss auch bei GNTM 2019 viele Tränen – aber überwiegend Tränen des Glücks: "Es sieht so gut aus!", strahlt Tatjana.

GNTM-Tatjana: "Ich fühle mich so schön!"

© ProSieben

Viel wurde an der 22-jährigen Tatjana nicht verändert. Die Haare sind ein bisschen heller und dank Extensions dichter – aber das Gefühl ist ein ganz anderes: "Ich wollte heller werden und volleres Haar (…) Ich fühl mich so schön und es sieht so gut aus", erzählt Tatjana voller Begeisterung.

Da hat Heidi Klum und ihr Stylingteam wohl alles richtig gemacht. Auch Tatjanas Mutter ist von der Verwandlung ihrer Tochter beeindruckt: "Oh Gott bist du das? Ich glaube das jetzt gar nicht. Oh du bist so hübsch!"

Es darf sich aber nicht jeder über eine neue Walla-Walla-Mähne freuen. GNTM-Justine's Look ist wesentlich drastischer. Ob ihr die extreme Veränderung gefällt?

Wie es nach dem Umstyling weitergeht, das seht ihr jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Du hast die Umstyling-Folge verpasst? Im GNTM-Liveticker kannst du alles nachlesen!

