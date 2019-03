Für die GNTM-Nachwuchsmodels geht es in Folge 8 nach Miami. Entspannung am Strand steht aber nicht auf dem Programm. Die "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen müssen einen eng getakteten Casting-Marathon zu absolvieren. Die selbstbewusste Vanessa kann sich gleich zwei Jobs sichern. Unter anderem schnappt sie sich die Hauptrolle im neuen Musikvideo von Nico Santos.

Überfliegerin Vanessa überzeugt Kaviar Gauche und Nico Santos

Das rothaarige Nachwuchsmodel kann in Miami mit ihrer Model-Erfahrung punkten. Nach einem straffen Casting-Tag darf die 21-Jährige zwei Jobs auf ihrem Model-Konto verbuchen. Sowohl die Designerinnen des deutschen Brautmode-Labels Kaviar Gauche, als auch das Team um Nico Santos sind von Vanessa begeistert.

Der 27-jährige Sänger ist in der deutschen Pop-Szene kein unbeschriebenes Blatt. Von Klein auf wird er von seinen Eltern musikalisch gefördert und hat sich heute als Singer-Songwriter und Co-Autor - unter anderem für Bushido, Mark Forster und Helene Fischer - einen Namen gemacht. Mit Songs wie "Home", "Rooftop" oder "Safe" stürmt Nico Wellenbrink, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heißt, die Charts. Vielleicht startet er bald auch mit seinem neuen Titel "Unforgettable" durch. Der dazugehörige Musikclip - mit GNTM-Kandidatin Vanessa in der Hauptrolle - ist auf jeden Fall schon mal ein Hingucker.

GNTM-Vanessa darf die Hauptrolle in Nico Santos' neuem Musikvideo spielen

Schauspielerisches Talent ist vor allem beim Musikvideo-Casting für Nico Santos gefragt. Das Team um den deutschen Sänger hat klare Vorstellungen. "Wir suchen auf jeden Fall die Spannendste aus", kommentiert Nico Santos das Casting.

Die Spannendste - das ist in diesem Fall GNTM-Kandidatin Vanessa. Die 21-Jährige darf die weibliche Hauptrolle in dem neuen Musikvideo des Popsängers übernehmen. Nach dem Videodreh gibt es begeistertes Feedback von der Crew: "Das hat sehr ehrlich gewirkt und das kommt auch auf dem Video rüber. Vanessa hat uns genau das gegeben, was wir brauchen."

Du hast Folge 8 verpasst? Kein Problem, im GNTM-Liveticker kannst du alle Details rund um die Castings, das Wassershooting und die Entscheidung von Heidi Klum und den beiden Gast-Juroren Zara Larsson und Christian Cowan nachlesen.

Ob Vanessas Höhenflug nächste Woche weitergeht, erfährst du am 4. April um 20:15 Uhr bei "Germany's next Topmodel" 2019 auf ProSieben.